У Польщі затримали російських шпигунів, які готували диверсії на залізниці

Всі затримані діяли за вказівками російських спецслужб. Крім розвідувальних завдань вони займалися пропагандистською діяльністю.

У Польщі спецслужби за останні дні ідентифікували та затримали трьох російських агентів, які стежили за постачанням зброї Україні та готували диверсії на залізничних шляхах.

Про це повідомив заступник міністра-координатора зі спецслужб Польщі Станіслав Жарін у коментарі PAP.

"Агентство внутрішньої безпеки ідентифікувало чергових осіб, які діяли в рамках раніше виявленої шпигунської мережі. Ми маємо справу із затриманими, яким інкримінується шпигунська діяльність та участь в організованому злочинному угрупуванні", — сказав він.

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Жарін заявив, що по цій справі вже затримали 12 осіб. Всі затримані діяли за вказівками російських спецслужб. Крім розвідувальних завдань вони займалися пропагандистською діяльністю.

"Це ціла мережа осіб, яким було поставлено завдання збирати інформацію про маршрути та транспортні перевезення в Україну. Вони також розповсюджували на замовлення російської сторони специфічний контент, який вписується до порядку денного активної пропагандистської діяльності проти Польщі", - заявив Жарін.

Він додав, що слідство триває і можливі нові затримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща передасть Україні не всі винищувачі МіГ-29, які стоять у неї на озброєнні, і буде робити це поетапно.

Крім того, ми інформували, що у Польщі планують переконати партнерів ЄС закупити боєприпаси за межами блоку. Все через те, що Україні вони необхідні уже, а у Європі їх недостатньо.

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