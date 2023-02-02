У Польщі заявили про можливі напрямки наступу Росії: Путін може знову піти на Київ

Російський наступ може бути вже навесні - у березні чи квітні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін, ймовірно, планує знову оточити Київ. Окупанти під час нового наступу на можуть піти з двох-трьох різних напрямків.

Таку думку голова польського уряду висловив в інтерв'ю Bild.

"Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. Готуючи всі ці плани, він, ймовірно, відчуває, що йому потрібно атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати наступу з білоруської північної частини України, щоб оточити Київ із заходу", - вважає Моравецький.

Він висловив припущення про те, що ця зима тепла, а тому вогка земля не підходить для важких танків, артилерії та іншої техніки. Ймовірно, вважає, польський прем'єр, "Путін захоче дочекатися, поки висохне весь бруд, болота і не дуже підготовлений ґрунт для наступу".

Моравецький каже, що цей російський наступ може бути вже навесні - у березні чи квітні. Щобільше - Москва мобілізувала вже 200 до 250 тис. нових солдатів. Крім того, РФ має "багато боєприпасів, багато зброї і багато людей". Він такж наголошує, що "ресурси Росії дійсно великі".

"Це буде дуже жорсткий наступ. Я думаю, що, на жаль, він не тільки сповнений ненависті до України, але також хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є ці побоювання", - розповів голова уряду.

Новий наступ Росії: що відомо

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія може спробувати піти у новий наступ у дати, близькі до 24 лютого. Напрямками нового наступу, можливо, стануть південь та схід. Він закликав країни НАТО надати Україні більше озброєння.

Представник ГУР Андрій Черняк повідоми, що РФ Росія готується до нової спроби наступу та захоплення сходу країни. Путін віддав наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

Американські аналітики ISW також вважають російський наступ неминучим. Ймовірно, Москва готується до активізації на сході України, зокрема в Луганській області. Статися це може вже у найближчі місяці.

Своєю чергою, військовий експерт Валерій Рябих вважає, що заяви Кремля про новий наступ Росії є показником паніки в Москві. За його словами, наразі російські збройні сили не здатні проводити стратегічні або оперативно-стратегічні операції, а лише тактичні.

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