У Польщі заявили, що "з дня на день" можуть ввести протиракетний захист над західною Україною

У Польщі заявили, що "з дня на день" можуть ввести протиракетний захист над західною Україною

Польща може ввести протиракетний захист над західною Україною.

Небо над західною Україною може закрити Варшава, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони Польщі з нашою державою.

Про це сказав екскерівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй, пише польське видання Onet.

Він заявив, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні, але сценарій нападу все ще можливий як для України, так і для країн Балтії, Польщі та всього Заходу.

"Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми введемо протиракетний захист над Західною Україною", - заявив Козєй.

За його словами, "якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації ефективна, за кілька років може просунутися далі, наприклад, до Сувальського коридору".

Нагадаємо, Росія знову призорила Польщі "пропорційною реакцією" за "нарощування сил НАТО".

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