У Польщі знайшли джерело фінансування військової допомоги Україні та захисту Європи від РФ

Дональд Туск вважає, що настав час діяти швидко, щоб посилити кордони ЄС та підтримку України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пропонує використати заморожені активи РФ для фінансування допомоги Україні.

Про це він написав у своєму акаунті на соціальній платформі X.

"Досить розмов, час діяти! Давайте профінансуємо нашу допомогу Україні із заморожених російських активів. Давайте посилимо патрулювання повітряного простору, охорону Балтики та кордонів ЄС із Росією. Давайте швидко ухвалимо нові фіскальні правила для фінансування безпеки та оборони ЄС. Зараз же!", – заявив Туск.

Нагадаємо, у РНБО пояснили, як Європа може отримати відшкодування за допомогу Україні. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, якщо потрібна компенсація за допомогу Україні, було б логічно "конфіскувати гроші, які належать вбивцям і руйнівникам світового порядку".

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