У Полтаві анонсували відновлення роботи дитсадків: коли і кого з вихованців братимуть

У Полтаві незабаром запрацюють у дитячих садках окремі групи.
Чергові групи запрацюють від 1 червня у тих дитсадках Полтави, де не проживають переселенці і є підвальні приміщення, щоб переховуватися під час повітряної тривоги.
Про це 16 травня повідомив міський голова Полтави Олександр Мамай у своєму Telegram-каналі.
До садків передусім прийматимуть тих дітей, у кого обоє батьків працюють. Також у дошкільних закладах, які мають запрацювати від 1 червня, планують збільшити кількість вихователів. Це для того, аби вони проводили дітей до укриттів під час тривоги.
"Дав доручення Департаменту освіти промоніторити всі напрямки, які потрібні для відновлення роботи цих груп: зробити аналіз води, укласти нові договори на харчування, промоніторити, хто має найнеобхідніші потреби відвідування дитячого садочку", – йдеться у повідомленні.
Інформацію про садочки, які зможуть прийняти діток, оприлюднять за тиждень.
Нагадаємо, від початку широкомасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 229 дітей.
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