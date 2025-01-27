У Полтаві судили чоловіка за повідомлення у телеграм-каналі для ухилянтів: який термін отримав

У Полтаві чоловік повідомляв про місце перебування військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських, які проводили заходи оповіщення. Київський районний суд міста Полтави визнав чоловіка винним.

Про це повідомляє Полтавський ТЦК та СП.

Досудове розслідування встановило, що громадянин написав щонайменше три повідомлення, у яких повідомляв про місце перебування та виконання службових завдань особового складу груп оповіщення, чим перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час воєнного стану. Це призводять до зростання напруження у суспільстві, уникнення військовозобов’язаними особами спілкування із представниками ТЦК та СП, зменшення кількості мобілізаційних ресурсів (військовозобов’язаних.

"Що, у свою чергу, ставить під загрозу терміни та обсяги виконання заходів комплектування військово-організаційних структур ЗСУ, а також формування стійких передумов для подальшої відмови громадян від виконання своїх конституційних обов’язків в особливий період", — вказано в обґрунтуванні обвинувачення.

Підсудний визнав свою провину. Чоловік отримав 5 років ув'язнення зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік.

"Також в дохід держави у чоловіка конфіскували телефон Samsung Galaxy M13, з якого він писав повідомлення в чат телеграм-каналу", — йдеться у повідомленні.

Раніше на Закарпатті 24-річний житель Кіровоградщини намагався незаконно потрапити до Румунії через складний високогірний кордон. Однак через погані погодні умови та виснаження чоловік не зміг продовжити свій шлях.

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