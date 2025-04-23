У Полтаві внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено офіс місцевого видання

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено офіс "Полтавської хвилі". / © Фото з соціальних мереж

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Редакція місцевого медіа "Полтавська хвиля" зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки російських безпілотних літальних апаратів на Полтаву.

Про це повідомив шеф-редактор видання Віталій Улюбін на своїй сторінці у Facebook.

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено офіс "Полтавської хвилі". / © Фото з соціальних мереж

За його словами, станом на ранок більшість приміщень офісу непридатні для використання. Попри це, команда "Полтавської хвилі" налаштована продовжувати свою роботу.

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"Офіс "Полтавська хвиля" сьогодні зранку — наслідки нічних атак росіянськими дронами по місту. Станом на зараз більшість приміщень непридатні для використання, але ми не зупиняємось і продовжуємо працювати для наших читачів і глядачів", – написав Віталій Улюбін.

Шеф-редактор додав, що наразі редакція шукає шляхи відновлення пошкодженого офісу. Водночас, він запевнив, що всі текстові, фото- та відеоматеріали будуть виходити вчасно.

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено офіс "Полтавської хвилі". / © Фото з соціальних мереж

Віталій Улюбін також звернувся до читачів та глядачів з проханням підтримати команду "Полтавської хвилі" у цей складний час.

Раніше повідомлялось, що через російську атаку безпілотниками на Полтавську громаду у ніч проти 23 квітня кількість постраждалих зросла до шести. Через падіння уламків і прямі влучання є пошкодження та руйнування.