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- Війна
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У Полтаві внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено офіс місцевого видання
Станом на ранок більшість приміщень офісу непридатні для використання.
Редакція місцевого медіа "Полтавська хвиля" зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки російських безпілотних літальних апаратів на Полтаву.
Про це повідомив шеф-редактор видання Віталій Улюбін на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, станом на ранок більшість приміщень офісу непридатні для використання. Попри це, команда "Полтавської хвилі" налаштована продовжувати свою роботу.
"Офіс "Полтавська хвиля" сьогодні зранку — наслідки нічних атак росіянськими дронами по місту. Станом на зараз більшість приміщень непридатні для використання, але ми не зупиняємось і продовжуємо працювати для наших читачів і глядачів", – написав Віталій Улюбін.
Шеф-редактор додав, що наразі редакція шукає шляхи відновлення пошкодженого офісу. Водночас, він запевнив, що всі текстові, фото- та відеоматеріали будуть виходити вчасно.
Віталій Улюбін також звернувся до читачів та глядачів з проханням підтримати команду "Полтавської хвилі" у цей складний час.
Раніше повідомлялось, що через російську атаку безпілотниками на Полтавську громаду у ніч проти 23 квітня кількість постраждалих зросла до шести. Через падіння уламків і прямі влучання є пошкодження та руйнування.