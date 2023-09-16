У Полтаві зі 100 людей, яких мобілізували рік тому, у строю залишилося 10-20 осіб – міський військком

Зі 100 людей, які поповнили підрозділи восени минулого року, залишилося 10-20, решта — це загиблі, поранені та виведені зі строю.

У Полтаві зі 100 людей, яких мобілізували рік тому, у строю залишилося 10-20 осіб, решта — це загиблі, поранені та виведені зі строю.

Про це на сесії Полтавської міської ради повідомив в.о. начальника Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП Віталій Бережний, інформує видання "Новини Полтавщини".

За словами Бережного, обласні показники щодо загальної мобілізації, які доводить Генштаб за дорученням президента України, є вкрай низькими.

"Військові потребують, в першу чергу, поповнення військових частин. Для прикладу, зі 100 людей, які поповнили підрозділи восени минулого року, залишилося 10-20, решта — це загиблі, поранені та виведені зі строю", - зазначив військком.

Полтава наразі за показником призову є на останньому місці в області. На 15 вересня Полтава виконала план лише на 13%. ТЦК та СП виконує всього 8% від планового завдання встановленого Генштабом. Військкомати Лубен, Кременчука та Полтавського району працюють краще.

Тому Бережний запропонував розгорнути в мікрорайонах три дільниці оповіщення, стільки ж у старостатах, та відрядити туди представників виконкому, які б допомагали встановити наявність військовозобов’язаного. На цих дільницях також потрібно працювати із тими, хто хоче служити за контрактом.

Окрім цього Бережний, повідомив, що незабаром в області буде створена велика механізована бригада, тому він попросив депутатів всебічно допомогти цьому процесу.

Нагадаємо, в Україні діятимуть нові правила мобілізації: до армії можуть потрапити люди з ВІЛ-інфекцією та психічними порушеннями.

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