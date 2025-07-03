У Полтаві зросла кількість поранених після атаки РФ: що відомо

У Полтаві зросла кількість поранених / © Національна поліція України

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Кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Полтави зросла до 59 людей. Ця інформація постійно оновлюється, оскільки люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Нагадаємо, російські війська атакували Полтаву вранці, 3 липня, завдавши удару по будівлі Полтавського обласного ТЦК та СП, а також пошкодивши прилеглі житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

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На місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники, медики та комунальні служби, надаючи допомогу постраждалим. Серед поранених є як цивільні особи, так і військові. Деякі постраждалі перебувають у тяжкому стані з переломами, осколковими пораненнями та іншими травмами. Внаслідок російського удару по ТЦК у Полтаві загинули студент місцевого вишу і колишній військовий, демобілізований з лав ЗСУ.

Внаслідок ворожого обстрілу Полтави виникли дві пожежі: одна — в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП, інша — на території приватного житлового будинку поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП.