У Полтавській області перехопили ворожий дрон, який летів на Київ: деталі

Загалом за ніч захисники збили 30 із близько 35 дронів "Шахед".

На Полтавщині у ніч проти 19 грудня збили один з ворожих "Шахедів", якими росіяни намагалися атакувати Київ та область.

Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік сьогодні на брифінгу.

За його даними, дрони пролітали через Полтавщину, тому ППО вночі вдалося збити над областю один з "Шахедів", запущених російськими окупаційними військами.

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Загалом же, за даними Генштабу, за ніч було виявлено близько 35 безпілотників, з яких сили протиповітряної оборони України знищили - 30.

До бойової роботи залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації та мобільні вогневі групи.

Щодо відключень електроенергії на Полтавщині, Лєднік каже, що ситуація поступово вирівнювалася і до ранку 19 грудня вже знову подекуди повернулися до погодинного графіку відключення.

"На вихідних у деяких громадах району світло майже не відключали. Графік корегують в залежності від потужності, які Полтавщині виділяє НЕК "Електроенерго", — сказав посадовець.

Зауважимо, що після терористичної атаки 19 грудня на Полтавщині, а також ще в 9 областях і Києві, застосовано графіки аварійних відключень світла.

Нагадаємо, уночі 19 грудня, коли святкують День святого Миколая, Росія дронами атакувала Київ та область.

За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА. Українські сили оборони знищили 18 дронів.

У результаті атаки є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури у Києві та області. Прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також окупанти вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами".

Вранці 19 грудня росіяни знову обстріляли Херсон.

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