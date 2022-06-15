У Полтавській області підліток наковтався піґулок і знепритомнів на вулиці

У Полтавській області підліток наковтався піґулок і знепритомнів на вулиці

У Полтавській області підліток наковтався таблеток і потрапив до лікарні.

Підлітка 2005 року народження непритомним у Кременчуці надвечір 14 червня виявив перехожий. Хлопця ушпиталили до реанімації дитячої лікарні.

Про це інформує пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.

Попередній діагноз у потерпілого - токсична дія наркотичних речовин, кома. Він був у важкому стані, але, за словами медиків, станом на ранок його життю нічого не загрожує.

Наразі ювенальні поліцейські встановлюють всі обставини. Утім, вже відомо, що поруч із хлопцем на вулиці, де його побачив небайдужий перехожий, лежали білстери із медпрепаратів.

Наразі ювенальні поліцейські спілкуються з ріднею та з групою підлітків, з якими він відпочивав для встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, у Полтавській області школярка опинилася в реанімації після пігулок для лікування підвищеного тиску.

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