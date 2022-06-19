У Полтавській області поховали 21-річного воїна, якого росіяни вбили у перші дні повномасштабного нападу

У Полтавській області поховали 21-річного військового, який загинув під час оборони України у перші дні повномасштабного нападу Росії.
Романа Чумаченка, який був строковиком Збройних сил України, поховали 19 червня у рідному селі Руденківка Новосанжарської громади.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Новосанжарської громади у Facebook.
Відомо, що загинув Роман Чумаченко ще на початку повномасштабного вторгнення Росії 26 лютого. Утім, точні місце та обставини загибелі бійця невідомі.
Зазначається, що Романа призвали на службу 5 жовтня 2020 року. Бійцеві був 21 рік.
У Романа Чумаченка залишилися батьки.
Нагадаємо, Арестович вперше назвав загальну кількість втрат України у війні.
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