У Полтавській області російський генерал відмивав кошти через бізнес-партнера Киви

У Полтавській області російський генерал відмивав кошти через бізнес-партнера Киви

Оборудки здійснювалися через ланцюг підконтрольних комерційних структур.

У Полтавській області ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань на своєму сайті.

“Під час розслідування справи щодо держзради екснардепа України Іллі Киви працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина”, - йдеться у повідомленні.

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Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювалися через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

dbr.gov.ua

Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України. Плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.

Раніше стало відомо, що колишній народний депутат і проросійський політик Ілля Кива, який втік з України, привернув увагу військової розвідки через свої заклики до президента РФ Володимира Путіна застосувати проти України ядерну зброю.

Напередодні ДБР повідомило ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

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