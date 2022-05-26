У Полтавській області розповіли, коли в регіоні завезуть сіль до магазинів і якими будуть ціни

У Полтавській області розповіли, коли в регіоні завезуть сіль до магазинів і якими будуть ціни

Сіль у Полтавській області має з’явитися найближчим часом.

До супермаркетів Полтавської області сіль мають завезти з-за кордону. Найближчим часом продукт буде у вільному продажі.

Про це повідомили очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін і голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

"Мережі, які працюють на Полтавщині, вже зробили замовлення з-за кордону. В Польщі, Румунії й Туреччині. Звісно, ця сіль буде дорожчою, бо в ціну закладене транспортування, яке зараз недешеве", - сказав Лунін.

За його словами, у місцевих крамницях сіль є, але її продають обмежено й не більше ніж 1 кг на людину.

"В умовах війни можуть виникати перебої з постачанням будь-якої продукції. І причина цьому одна – російський агресор. Я закликаю не скуповувати сіль пачками. Штучний ажіотаж – це ще одна з причин дефіциту та подорожчання продукції. Наша згуртованість – запорука перемоги. Слава Україні!" - додав начальник Дмитро Лунін.

Своєю чергою, Олег Лєднік зазначив, що середня ціна пачки солі зараз має становити близько 30 грн, а в разі завищення цін порушників каратимуть за законом, тобто штрафувати.

"Зараз йде насичення таким продуктом... Середня ціна - 30 грн", - висловився він на брифінгу 26 травня.

Нагадаємо, шефкухар Євген Клопотенко розповів, чим замінити сіль.

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