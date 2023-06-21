У Полтавській області впав Shahed: закінчилось пальне - і він не долетів до цілі

У Полтавській області піротехніки виявили іранський дрон Shahed, у якого під час обстрілів України закінчилось пальне і він упав. Безпілотник знешкодили піротехніки.

Про це 21 червня під час брифінгу повідомив заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко, пише zmist.pl.ua.

Артем Бондаренко розповів, що днями на території Полтавської області іранський дрон не долетів до цілі та впав. Ймовірно, у нього закінчилось пальне.

Бойова частина безпілотника впала окремо, її знешкодили, іншу частину - відправили на експертизу. Поліцейські закликають місцевих жителів не наближатися до дронів, оскільки вони можуть становити небезпеку. Росіяни встановлюють на них датчики цілі, які спрацьовують, коли до них наближається людина. Через це можливі серйозні травми або ж навіть усе може закінчитись загибеллю. У випадку виявлення дронів поліція закликає звертатись до фахівців.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Хмельницькій області, яка тривала від 03:40 до 05:22 21 червня сталися вибухи. Їх підтвердили в ОВА.

Зранку 21 червня стало відомо, що силам ППО вдалося збити усі ворожі дрони, що летіти на область.

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