У Полтавській області запрацювала пересувна клініка для переселенців: хто може звернутися

У Полтавській області запрацювала пересувна клініка для переселенців: хто може звернутися

У Полтавській області запрацювала мобільна клініка для українців, які приїхали до регіону з областей, де активні бойові дії.

Переселенці, які проживають у комунальних закладах Полтавської громади, можуть пройти безплатний медичний огляд.

Про це "Суспільному" розповів перший заступник голови Полтавської міської ради Валерій Пархоменко.

За словами Валерія Пархоменка, пересувна клініка приїздить просто до місця проживання людей. У ній працюють британські та полтавські лікарі.

Медики оглядають людей, вимірюють тиск, температуру, тестують на COVID-19, видають ліки. Крім того, за необхідності, можуть виписувати направлення на обстеження та укладати декларації.

До слова, у Полтавській області вже понад 120 тисяч переселенців подали заяви на реєстрацію. Близько 110 тисяч із них вже отримали статуси внутрішньо переміщених осіб.

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Як повідомлялося, вимушені переселенці мають змогу щовівторка безоплатно пройти огляд у клініці "Добробут" у Львові та Івано-Франківську. Також медики компанії ведуть прийом у партнерській клініці в Чернівцях. Як повідомили у медзакладі, безкоштовно сімейний лікар та педіатр прийматимуть пацієнтів-переселенців щовівторка у Львові та Івано-Франківську. Огляд у лікаря відбувається за попереднім записом.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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