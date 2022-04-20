У Полтавській області змінюється час комендантської години

Починаючи від четверга, 21 квітня, час комендантської години зменшується.
Від 21 квітня 2022 року на території Полтавської області змінюється час комендантської години.
Комендантська година триватиме з 22:00 до 05:00.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх мають працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Також необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.
У визначений час мешканцям області необхідно залишатися вдома, а в разі спрацювання сигналу тривоги спуститися в укриття.
Нагадаємо, на Великдень у Черкаській області скасують комендантську годину.
Читайте також:
- На Великдень РФ може зірвати служби у храмах: українців попереджають про небезпеку і просять не йти до церкви
- У храмах Львова скасували нічні богослужіння на Великдень: коли можна буде освятити кошик
- В окупованих громадах Запоріжжя росіяни запроваджують комендантську годину: порушникам погрожують затриманням