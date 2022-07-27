У Полтавській області змінюють час комендантської години

В області скорочують тривалість комендантської години.
У Полтавській області від четверга, 28 липня, скорочують тривалість комендантської години. Вона діятиме від 23:00 до 05:00.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Від завтра, з 28 липня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні.
За словами Луніна, він отримував багато звернень від підприємців і жителів області з проханням про скорочення тривалості комендантської години. Після консультацій Рада оборони області ухвалила відповідне рішення.
Нагадаємо, у МВС пропонують посилити відповідальність для порушників комендантської години.
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