У понад 20 селах Київщини подовжили комендантську годину до 10 квітня

Йдеться про села трьох громад.
У селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громади комендантську годину подовжено ще на три дні.
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на сторінці в Facebook.
Так, комендантська година подовжена від 06:00 7 квітня до 06:00 10 квітня у таких 24 селах:
- Баришівська громада – Рудницьке, Перемога, Лук'янівка;
- Великодимерська громада – Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове;
- Калитянська громада – Бервиця, Заворичі, Мокрець.
У Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться від 21:00 6 квітня до 6:00 7 квітня.
"Забороняється перебування громадян у встановлений період на вулицях та в інших громадських місцях; рух транспортних засобів без спеціальних перепусток", – наголосив мер.
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