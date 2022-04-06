У понад 20 селах Київщини подовжили комендантську годину до 10 квітня

У понад 20 селах Київщини подовжили комендантську годину до 10 квітня

Йдеться про села трьох громад.

У селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громади комендантську годину подовжено ще на три дні.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на сторінці в Facebook.

Так, комендантська година подовжена від 06:00 7 квітня до 06:00 10 квітня у таких 24 селах:

Баришівська громада – Рудницьке, Перемога, Лук'янівка;

Великодимерська громада – Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове;

Калитянська громада – Бервиця, Заворичі, Мокрець.

У Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться від 21:00 6 квітня до 6:00 7 квітня.

"Забороняється перебування громадян у встановлений період на вулицях та в інших громадських місцях; рух транспортних засобів без спеціальних перепусток", – наголосив мер.

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