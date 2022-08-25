У понівеченому селі на Житомирщині збирають уламки ворожих снарядів, щоб звести із них стелу на згадку

Склять вікна, латають дірки у дахах та розчищають згарища - так селі Будо- Вороб"ї, яке постраждало від російських окупантів, люди готуються до зими.

Село сильно постраждало від обстрілів російських окупантів, ті стояли за кілька кілометрів від нього. З уламків, які зібрали з полів, староста хоче звести меморіал, аби було нагадуванням дітям та онукам про ці страшні часи і підлість росіян, йдеться в ТСН

Наталя Пархоменко зібрала у себе в дворі частини російських снарядів, скільки металу залишилося в полі і гадки не має. Окупанти поцілили у її помешкання, коли вони з чоловіком сиділи у літній кухні. Дім стоїть, але вибуховою хвилею у березні покрутило стіни.

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У цьому селі нині працюють підрядники, склять вікна, латають дірки, капітальних ремонтів не роблять поки такі. Село та околиці сильно постраждали від ударів окупантів весною. «По нашому селі російські війська робили обстріли «Ураганами», «Градами», мінометами і артилеріє стріляли, хто чим міг», - розповідає староста Володимир Деняченко.

Майже сотня будинків пошкоджені скалками, вибуховою хвилею, або прямим влучанням. Те що згоріло повністю поки відбудовувати не будуть, розбирають під фундамент и чекають на фінансування. "Держава відбудовує, люди не мають відношення, вони просто зайшли, показали будинок, показали документи на майно і бригада відновлює", - пояснює староста.

Він у перші дні під обстрілами возив хліб у села, якого вже не було в магазинах. Купував по пару буханок у Малині і віз людям. З села не поїхав, а лишився з дружиною. Тепер мріє про пам’ятник у своєму селі, який нагадуватиме дітям про війну. Стелу зведуть з того, що назбирали з городів з смертоносного залізяччя.

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