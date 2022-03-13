У Попасній окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси

Фософорні бомби можуть викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва або ж спровокувати повільну та болісну смерть.

Під час бомбардування Попасної на Луганщині російські окупанти використали фосфорні боєприпаси.

Про це розповів перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", — написав Білошицький у Facebook.

За його словами, під час Другої світової нацисти називали такі боєприпаси "Brennende Zwiebel". А сьогодні російські військові випускають цю зброю в українських містах, завдаючи жителям неймовірних страждань.

Що таке фосфорна зброя

Фосфорні боєприпаси начинені білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Він дуже активно і спалахує від контакту з киснем. Зброя, що містить білий фосфор, поширює запальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800 °C, на значній території. Площа ураження може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння продовжується допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню.

Така зброя може викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва, зокрема хімічні опіки, ураження кісток та кісткового мозку, змертвіння тканин, або ж спровокувати повільну та болісну смерть.

Женевська конвенція забороняє застосування боєприпасів з білим фосфором, якщо цивільні особи внаслідок цього потрапляють у небезпеку.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили близько 70% Луганщини.

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