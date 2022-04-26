У Попасній російські окупанти обстріляли житловий будинок: він обвалився, загинуло троє людей

У Попасній російські окупанти обстріляли житловий будинок: він обвалився, загинуло троє людей

У м. Попасна Луганської області російські вбивці обстріляли житловий будинок.

Через обстріли приміщення обвалилось, загинули троє людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Люди ховались від обстрілів російських окупантів у підвалі. Під час обстрілу окупантами будинок обвалився.

"Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило. Багатоповерхівка зайнялася. Рятувальникам вдалося загасити полум'я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя. Одна жінка вижила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Миколаєва заявив, що місто готується до наступу чи облоги.

Читайте також: