У Попасній знайшли один порожній автобус зі слідами крові, про другий нічого невідомо - Гайдай

Ворожа ДРГ з гранатомету обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній.
Окупанти у п'ятницю, 29 квітня, обстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області.
Ворожа ДРГ з гранатомета обстріляла евакуаційний транспорт. Знайшли один порожній автобус зі слідами крові, про другий автобус нічого невідомо.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ворожа ДРГ з гранатомету обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній. В одному знайденому автобусі порожньо і сліди крові, інший знайти не вдалося", - зазначив він.
Подробиці події розповів один із волонтерів, якому вдалося вирватися, він зміг вийти на зв’язок, проте наразі невідомо, де він перебуває.
Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайдено, зв‘язку з водієм немає.
Гайдай також наголосив, що окупанти точно знали, що автобуси перевозять гуманітарну допомогу у міста, а на зворотньому шляху вивозять мирних мешканців.
Він наголосив, що автобуси регулярно проводили евакуаційні рейси, і російські військові знали про це.
Нагадаємо, 30 квітня з Луганської області вдалося евакуювати 40 людей.
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