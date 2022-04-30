У Попасній знайшли один порожній автобус зі слідами крові, про другий нічого невідомо - Гайдай

Ворожа ДРГ з гранатомету обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній.

Окупанти у п'ятницю, 29 квітня, обстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області.

Ворожа ДРГ з гранатомета обстріляла евакуаційний транспорт. Знайшли один порожній автобус зі слідами крові, про другий автобус нічого невідомо.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворожа ДРГ з гранатомету обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній. В одному знайденому автобусі порожньо і сліди крові, інший знайти не вдалося", - зазначив він.

Подробиці події розповів один із волонтерів, якому вдалося вирватися, він зміг вийти на зв’язок, проте наразі невідомо, де він перебуває.

Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайдено, зв‘язку з водієм немає.

Гайдай також наголосив, що окупанти точно знали, що автобуси перевозять гуманітарну допомогу у міста, а на зворотньому шляху вивозять мирних мешканців.

Він наголосив, що автобуси регулярно проводили евакуаційні рейси, і російські військові знали про це.

Нагадаємо, 30 квітня з Луганської області вдалося евакуювати 40 людей.

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