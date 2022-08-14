Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У порту тимчасово окупованого Бердянська пролунали вибухи та спалахнула пожежа: фото

Дата публікації
Перегляди
2328
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У порту тимчасово окупованого Бердянська пролунали вибухи та спалахнула пожежа: фото

Фото: із соцмереж

У порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області 14 серпня пролунали потужні вибухи.

Після вибухів на місці події спалахнула пожежа. 

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук на місцеві телеграм-канали. 

"Кажуть, дух о. Змієбаївка дістався тимчасово окупованого Бердянська. Інформація уточнюється", - написав Братчук. 

На фото, які публікують місцеві жителі, видно потужну пожежу в порту. Наразі невідомо, що стало причиною займання та щ саме спалахнуло в окупованому Бердянську. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області 13 серпня прогриміли вибухи. З’ясувалося: що це були удари ЗСУ по позиціях російських військ.

Читайте також:

Дорого, безлюдно і небезпечно - реалії окупованого Бердянська

Дорого, безлюдно і небезпечно - реалії окупованого Бердянська

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2328
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація