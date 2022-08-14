У порту тимчасово окупованого Бердянська пролунали вибухи та спалахнула пожежа: фото

У порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області 14 серпня пролунали потужні вибухи.
Після вибухів на місці події спалахнула пожежа.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук на місцеві телеграм-канали.
"Кажуть, дух о. Змієбаївка дістався тимчасово окупованого Бердянська. Інформація уточнюється", - написав Братчук.
На фото, які публікують місцеві жителі, видно потужну пожежу в порту. Наразі невідомо, що стало причиною займання та щ саме спалахнуло в окупованому Бердянську.
Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області 13 серпня прогриміли вибухи. З’ясувалося: що це були удари ЗСУ по позиціях російських військ.
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