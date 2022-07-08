"У послугах вже ніхто не зацікавлений": зрадників України окупанти відсторонюють від влади

Російські окупанти відсторонюють від влади колаборантів на тимчасово захоплених територіях України. Натомість на їхні місця загарбники призначають росіян.

Так, у Херсонській області відомий вже колаборант Володимир Сальдо тепер виконує суто представницькі функції. Замість нього на посаду голови "уряду" призначено працівника ФСБ Росії Сергія Єлісєєва.

Про це повідомляється на створеному Силами спецоперацій ЗСУ сайті "Спротив".

Окрім того, окупанти провели обшуки у заступників Сальдо.

У захопленому Мелітополі від керівних посад усунули поліцейських, які перейшли на бік ворога. На їхні посади теж призначили росіян.

Під час візитів до окупованих міст України делегації депутатів партії "Єдина Росія" ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів.

"Адже зрадник потрібен лише раз – під час зради, далі в його послугах вже ніхто не зацікавлений", – зауважили у виданні.

Нагадаємо, російські окупанти заарештували міського голову Куп'янська Геннадія Мацегору, який ще навесні перейшов на їхній бік.

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