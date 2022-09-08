"У послужному списку Путіна важко побачити щось окрім провалу" — директор ЦРУ

Вільям Бернс зазначив, що війна виявила слабкість російських збройних сил, а російській економіці та поколінням росіян завдано довгострокової шкоди.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Росія платитиме дуже високу ціну протягом тривалого часу через напад на Україну, а для російського диктатора Володимира Путіна війна стала провалом.

Про це повідомляє CNN.

"Я думаю, якщо ви зараз зробите крок назад, то важко буде побачити в послужному списку війни, послужному списку Путіна, що-небудь крім провалу", - сказав Бернс.

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Очільник ЦРУ зазначив, що війна виявила слабкість російських збройних сил, а російській економіці та поколінням росіян завдано довгострокової шкоди.

"Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого часу", — сказав він.

Вільям Бернс також прокоментував контрнаступ української армії та наголосив, що не варто недооцінювати можливості та мужність українців.

Нагадаємо, ЗСУ знищили понад 400 цілей окупантів за допомогою американських РСЗВ HIMARS.

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