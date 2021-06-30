У посольстві США розповіли про головну перешкоду до закінчення війни на Донбасі

У посольстві США розповіли про головну перешкоду до закінчення війни на Донбасі

США готові й надалі підтримувати Україну максимально ефективним чином для врегулювання ситуації на Донбасі.

Посольство США в Україні головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі називає Росію, яка несе повну відповідальність за припинення війни на Сході.

Про це заявив спікер американського посольства Деніел Ленгенкемп у коментарі "РБК-Україна".

Він наголосив, що головна перешкода на шляху до миру на Донбасі є не формат мирних переговорів, а саме РФ. Адже Росія, яка почала цей конфлікт, тепер несе повну відповідальність за його припинення.

"Що стосується участі США в мирному процесі, ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну максимально ефективним чином. Ми як і раніше повністю віддані дипломатичним зусиллям з відновлення повного контролю українського уряду над усією територією України. У межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим, а також територіальні води України", – сказав він.

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, якого називають є головним переговірником і кремлівським куратором врегулювання ситуації на сході України, висловив думку, що після зустрічі Байдена з Путіним з'явилася надія на врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше Дмитро Козак висунув умову для участі США в переговорах щодо ОРДЛО.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зміна Мінських домовленостей, оновити які пропонує український президент Володимир Зеленський для врегулювання конфлікту на Сході, може привести до "різанини" на Донбасі.

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