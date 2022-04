У посольстві України в Індії організували виставку про війну Росії проти українців (фото)

Виставка складається з двох частин – "темної і світлої" (Darkness vs Light).

14 квітня 2022 року у приміщенні Посольства України в Республіці Індія відбулося відкриття виставки "Ukraine Now: Darkness vs Light. Children Dream about Peace".

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Індія.

Виставка складається з двох частин – "темної і світлої" (Darkness vs Light).

"Темна" частина містить фотографії зруйнованих російськими загарбниками міст, вбитих і покалічених мирних мешканців. Водночас, на тлі цих жахів, демонструється незламність і взаємопідтримка українців під час страшних випробувань.

У "світлій" частині представлені малюнки українських дітей з південно-східного регіону (Запорізька та Донецька області) та міста Тернопіль, зроблені наприкінці 2021 р.

"Головна ідея виставки – продемонструвати жахливі наслідки російської агресії в Україні, боротьбу українців за свободу та незмінне прагнення українців до миру", - йдеться у повідомленні.

На виставці також демонструватимуться відео-звернення дітей-авторів малюнків.

У приміщенні Посольства України в Республіці Індія виставка буде відкрита для відвідувачів до 18 квітня 2022 р. включно, після чого експозиція демонструватиметься в інших культурно-освітніх закладах та в ряді акредитованих у Нью Делі посольств.

