"У повітрі це зробити набагато важче": військовий експерт розповів подробиці про "бавовну" в Джанкої

Всі об'єкти, де виробляють, транспортують чи зберігають балістичні ракети середнього радіусу дії, вважаються об'єктами для підготовки терактів.

У тимчасово захопленому Криму, в місті Джанкой, було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею.

Військовий експерт генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж розповів ТСН, що саме продемонстрував удар по Джанкою.

За словами Маломужа, всі об'єкти, де виробляють, транспортують чи зберігають балістичні ракети середнього радіусу дії, вважаються об'єктами, де готуються теракти, тому вони - законна ціль України, де би вони не знаходилися: на окупованих територіях у Джанкої, на території Росії чи Білорусі.

"Ми діємо згідно з положеннями міжнародного права. Це можуть бути спецслужби України, партизани, які діють глибоко в тилу", - розповів Маломуж про можливих "винуватців бавовни".

За його словами, наразі балістичних ракет дуже мало. Їх виробляють 40-45 на місяць. Збивати їх у повітрі, або на кораблях Чорноморського флоту дуже важко.

"А от на стадії переміщення, на залізниці, тим більше на вузлових коліях і станціях, там дійсно - це важливий обєкт", - додав Маломуж.

Раніше повідомлялося, що біля аеродрому в Джанкої було чути сильні вибухи.

Пізніше оприлюднили дані, що у Криму знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею. За інформацією ЗМІ, місто Джанкой атакував китайський безпілотник SkyEye.

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