У повітрі — кілька стратегічних бомбардувальники Ту-95МС РФ: курс на пускові
Станом на зараз у небі перебувають чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які рухаються курсом на пускові. Українців закликають залишатися в укриттях та уважно стежити за сигналами тривоги.
У ніч проти 30 серпня Росія підняла у повітря одразу чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Два з них злетіли з авіабази «Енгельс», ще два — з «Оленьї».
За даними Повітряних сил, станом на тепер ці літаки вже прямують курсом на пускові рубежі. Ту-95МС є носіями крилатих ракет великої дальності, тому їхня поява у небі свідчить про реальну загрозу масованого ракетного удару.
Сили ППО перебувають у бойовій готовності, а громадян закликають не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою.
Окрім того, у повітрі перебуває ще один стратегічний ракетоносець Ту-160, який також може бути залучений до підготовки ракетного удару.
Пізніше моніторингові канали повідомили про зліт третього борту Ту-95МС з аеродрому «Енгельс-2», що посилює загрозу масованого удару по території України.
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.