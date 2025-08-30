ТСН у соціальних мережах

У повітрі — кілька стратегічних бомбардувальники Ту-95МС РФ: курс на пускові

Станом на зараз у небі перебувають чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які рухаються курсом на пускові. Українців закликають залишатися в укриттях та уважно стежити за сигналами тривоги.

Ту-95МС

Ту-95МС

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 30 серпня Росія підняла у повітря одразу чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Два з них злетіли з авіабази «Енгельс», ще два — з «Оленьї».

За даними Повітряних сил, станом на тепер ці літаки вже прямують курсом на пускові рубежі. Ту-95МС є носіями крилатих ракет великої дальності, тому їхня поява у небі свідчить про реальну загрозу масованого ракетного удару.

Сили ППО перебувають у бойовій готовності, а громадян закликають не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Окрім того, у повітрі перебуває ще один стратегічний ракетоносець Ту-160, який також може бути залучений до підготовки ракетного удару.

Пізніше моніторингові канали повідомили про зліт третього борту Ту-95МС з аеродрому «Енгельс-2», що посилює загрозу масованого удару по території України.

