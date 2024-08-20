У повітрі поблизу Тернополя виявили продукти згоряння: чи загрожують вони людям

У вівторок, 20 серпня, російські окупанти вдарили по промисловому об'єкті у Тернополі, після чого там здійнялась пожежа.

Внаслідок атаки РФ на об'єкт промисловості у повітрі поблизу Тернополя виявлені продукти згоряння. Стало відомо, чи становлять вони загрозу здоров’ю людей.

Про це повідомила генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" Оксана Чайчук на брифінгу.

"Станом на даний момент перевищень шкідливих речовин немає. Є сліди продуктів згоряння CO2, а також хлорвмістних речовин, які не перевищують допустиму концентрацію в повітрі. Заміри проводилися на межі житлової зони. Станом на 9 годину були проведені в семи точках заміри на вміст продуктів згоряння: CO, CO2, NH2, хлорвмістних речовин", - сказала вона.

За словами Оксана Чайчук, заміри проводилися в місті Тернопіль, селах Підгородне та Кутківці. Через південно-західний вітер факел пожежі піднявся високо, і шкідливі речовини пішли у високі шари атмосфери, які розсіюються за напрямком руху повітряних мас. Оскільки повітряні маси рухаються в напрямку Текребовлі і Козової, забори проводяться також у цих населених пунктах.

"Наступні заміри, які будуть проводитися, - на речовини формальдегіди і феноли. Вони вже почали проводитися, але ці заміри потребують більш тривалого часу і обрахунку", - додала Оксана Чайчук.

Крім того, за її словами, проведено забір питної води в Тернополі на предмет наявності шкідливих речовин.

"Станом на даний момент шкідливих речовин у води експрес-методом не виявлено. Такі роботи будуть продовжуватися, поки атмосферні покази не будуть доведені до норми", - зазначила експертка.

Водночас вона рекомендувала громадянам утриматися від тривалого перебування на вулиці, тримати дітей у приміщеннях з зачиненими вікнами. Начальник управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей на брифінгу додав, що наразі на місці події відбулася локалізації займання, триває гасіння пожежі.

"Я думаю, що протягом сьогоднішнього дня ця надзвичайна подія буде повністю ліквідована", - сказав він.

Заступник голови Тернопільської військової адміністрації Віктор Устенко, своєю чергою, закликав місцевих мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях під час тривоги, а також не знімати й не повідомляти про місця та характери вибухів та пожеж, щоб не допомагати ворогу оцінити ефективність атаки.

Нагадаємо, вночі 20 серпня росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об'єкту в Тернополі. На місці "прильоту" виникла потужна пожежа.

Читайте також: