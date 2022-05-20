Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У повітрі - запах аміаку: Росія завдала ракетного удару по Миколаєву

Дата публікації
Перегляди
1853
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У повітрі - запах аміаку: Росія завдала ракетного удару по Миколаєву

Фото: ТСН.ua

Ввечері у п'ятницю, 20 травня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву.

За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, після ракетного обстрілу у місті з'явився запах аміаку. Він запевнив, що загрози життю цивільного населення немає.

Про це Кім розповів у відеозверненні у п'ятницю, 20 травня.

"Ракети потрапили, куди потрапили. Запах аміаку – там невелике озеро. Є запах, але ДСНС повідомляє, що все гаразд. Концентрація мінімальна, тож не переживайте", - сказав очільник області.

Варто зазначити, ворожий "приліт" стався під час повітряної тривоги після 17:30, яка триває досі. Людей закликаємо не залишати укриття до закінчення тривоги. 

За даними Міноборони України, росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. 

У Лозовій ракетний удар зруйнував будинок культури

У Лозовій ракетний удар зруйнував будинок культури

Читайте також:

Наступна публікація