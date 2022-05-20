У повітрі - запах аміаку: Росія завдала ракетного удару по Миколаєву

У повітрі - запах аміаку: Росія завдала ракетного удару по Миколаєву

Ввечері у п'ятницю, 20 травня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву.

За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, після ракетного обстрілу у місті з'явився запах аміаку. Він запевнив, що загрози життю цивільного населення немає.

Про це Кім розповів у відеозверненні у п'ятницю, 20 травня.

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"Ракети потрапили, куди потрапили. Запах аміаку – там невелике озеро. Є запах, але ДСНС повідомляє, що все гаразд. Концентрація мінімальна, тож не переживайте", - сказав очільник області.

Варто зазначити, ворожий "приліт" стався під час повітряної тривоги після 17:30, яка триває досі. Людей закликаємо не залишати укриття до закінчення тривоги.

За даними Міноборони України, росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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