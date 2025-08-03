У Повітряних силах новий командувач: що відомо про генерала Кривоножка

Анатолій Кривоножка / © Вікіпедія

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Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.

Про це президент повідомив в своєму Telegram.

“Найголовніше — щоб українська бойова авіація та сили ППО і надалі розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони, команди партнерів та фахові експерти, які бажають Україні сили та перемоги”, — зазначив глава держави.

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Що відомо про Анатолія Кривоножка

З 2015 року Кривоножко очолює повітряне командування “Центр” Повітряних сил ЗСУ. У 2006–2008 роках був командиром 114-ї бригади тактичної авіації.

Він має звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка”, а також нагороджений Орденом Богдана Хмельницького II і III ступенів та Орденом Данила Галицького.

Сьогодні Україна відзначає День Повітряних Сил.