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- Війна
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У Повітряних силах новий командувач: що відомо про генерала Кривоножка
Президент Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка новим очільником Повітряних сил ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.
Про це президент повідомив в своєму Telegram.
“Найголовніше — щоб українська бойова авіація та сили ППО і надалі розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони, команди партнерів та фахові експерти, які бажають Україні сили та перемоги”, — зазначив глава держави.
Що відомо про Анатолія Кривоножка
З 2015 року Кривоножко очолює повітряне командування “Центр” Повітряних сил ЗСУ. У 2006–2008 роках був командиром 114-ї бригади тактичної авіації.
Він має звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка”, а також нагороджений Орденом Богдана Хмельницького II і III ступенів та Орденом Данила Галицького.
Сьогодні Україна відзначає День Повітряних Сил.