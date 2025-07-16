У Повітряних Силах показали, як збивали "Шахеди" цієї ночі (яскраве відео)

У Повітряних Силах показали, як збивають "Шахеди" / © Getty Images

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У ніч з 15 на 16 липня 2025 року підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України активно виконували бойові завдання. Військові опублікували відео, як збивали ворожі «Шахеди» цієї ночі.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ.

Робота Повітряних Сил. / © Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня Вінницька область зазнала масованої атаки 28 російських безпілотників. Зафіксовано кілька влучань в об’єкти цивільної промислової інфраструктури, а також пошкодження житлових будинків. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

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Загалом, російська армія цієї ночі атакувала Україну ракетами та безпілотниками, зосередивши основний удар на Вінницькій, Дніпровській, Харківській та Одеській областях.

Вночі 16 липня РФ вдарила по Україні ударними дронами та ракетою «Іскандер». Збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed.