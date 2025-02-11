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У повітря злетіли ворожі Ту-95 — моніторингові канали

У повітря злетіли ворожі Ту-95 — моніторингові канали

11 лютого 2025 року відбувся зліт ворожих літаків.

Інформація про кількість бортів уточнюється.

У ніч на 11 лютого 2025 року монітори зафіксували зліт бортів Ту-95 з "Оленьї".

Про це інформують моніторингові канали. 

Залежно від пускового рубежу, очікуємо ракети у нашому повітряному просторі о 6:00 - 8:00. 

"Друзі, заряджайте гаджети і повербанки. Якщо виліт бойовий, ніч і ранок будуть тяжкими. Віримо у ППО і ЗСУ", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Україною літають ворожі безпілотники: було названо траєкторію руху. Через це у великій кількості областей була оголошена повітряна тривога.

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