У повітря злетіли ворожі Ту-95 — моніторингові канали

У ніч на 11 лютого 2025 року монітори зафіксували зліт бортів Ту-95 з "Оленьї".

Про це інформують моніторингові канали.

Залежно від пускового рубежу, очікуємо ракети у нашому повітряному просторі о 6:00 - 8:00.

"Друзі, заряджайте гаджети і повербанки. Якщо виліт бойовий, ніч і ранок будуть тяжкими. Віримо у ППО і ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україною літають ворожі безпілотники: було названо траєкторію руху. Через це у великій кількості областей була оголошена повітряна тривога.

Читайте також: