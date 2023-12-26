У Повітряних силах натякнули, чим могли знищити корабель "Новочеркаськ"

Вночі проти 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". У Повітряних силах традиційно не уточнюють, чим саме було завдано нищівного удару, однак розкривають засоби, які є на озброєнні захисників.

Ситуацію прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

На питання, якими ракетами українці вразили корабель "Новочеркаськ", він не відповів, але нагадав, що Україна нині має далекобійні ракети Storm Shadow та SCALP.

"Інших нема. У нас є на озброєнні й SCALP і Storm Shadow. Власне французька та британська ракети, які фактично є однотипними, виробники лише різні. Тому зараз уточняти кількість і які саме були (ракети - ред.) традиційно ми не будемо, а результат ви бачите", - сказав він.

Як зазначив Ігнат, флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" веде весь флот "в названому вже напрямку".

"Тому "вслед за русским кораблем" відправився ще й "Новочеркаськ". Ну і далі, мабуть, буде. Тому що наші Сили оборони отримують різні види озброєння, в тому числі далекобійні", - додав він.

За словами речника ПС, вже скоро в Чорному морі російським кораблям нікуди буде сховатися, аби тероризувати Україну ракетами "Калібр" та іншим озброєнням.

Нагадаємо, вночі 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Крім того, відбувалася сильна детонація.

Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами. Втім, якими саме - не уточнили.

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