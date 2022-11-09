У Повітряних силах назвали кількість дронів-камікадзе, які РФ запустила по Україні

Армія Російської Федерації випустила вже понад 400 іранських дронів по території України, більшість з яких було збито.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Випущені безпілотники Іран поставив Росії у першій партії.

Юрій Ігнат також наголосив, протиповітряна оборона України постійно підвищує відсоток збивання іранських дронів.

Атака України дронами-камікадзе

Росія почала застосовувати дрони-камікадзе, які їй поставляє Іран, на війні проти України. Саме такими безпілотниками окупанти, зокрема, знищують критичні об'єкти інфраструктури.

Іран відкидав всі звинувачення про поставки дронів для РФ, але пізніше в МЗС Ірану все таки визнали, що країна постачала дрони, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну

У США заперечили, що це сталось ще до повномасштабного наступу Росії на Україну. За їхньою інформацією, лише влітку 2022 року Іран переправив десятки дронів до РФ.

1 листопада CNN з посиланням на представника однієї з західних країн повідомило, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах. Західні офіційні особи припускають, що зброя точно буде доставлена до кінця року.

Видання Sky News також написало, що Росія таємно відправила Ірану 140 млн євро та західну зброю в обмін на дрони.

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