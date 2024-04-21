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У Повітряних силах назвали найбільш незахищені від російських атак регіони

У Повітряних силах назвали найбільш незахищені від російських атак регіони

Росіяни тероризують Україну / Фото: Associated Press

Україна покладає надії на допомогу партнерів у питанні забезпечення системами ППО.

Найбільш незахищені від атак ворога прифронтові регіони та області на кордоні з Росією. 

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини"

"Найбільше страждають ті, які перебувають у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все - це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області", - сказав він.

Він підкреслив, що російському терору можна протистояти більшою кількістю засобів ППО.
"Ми дуже сподіваємося на допомогу, зокрема американських партнерів", - додав Євлаш.

Раніше аналітики повідомили, що росіяни можуть посилити атаки по Україні найближчим часом. 

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