У Повітряних силах назвали найбільш незахищені від російських атак регіони

Україна покладає надії на допомогу партнерів у питанні забезпечення системами ППО.

Найбільш незахищені від атак ворога прифронтові регіони та області на кордоні з Росією.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини"

"Найбільше страждають ті, які перебувають у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все - це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області", - сказав він.

Він підкреслив, що російському терору можна протистояти більшою кількістю засобів ППО.

"Ми дуже сподіваємося на допомогу, зокрема американських партнерів", - додав Євлаш.

Раніше аналітики повідомили, що росіяни можуть посилити атаки по Україні найближчим часом.

Читайте також: