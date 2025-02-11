У Повітряних силах озвучили головну мету ворожого удару 11 лютого

Ці атаки є частиною зусиль агресора, спрямованих на дестабілізацію енергетичної сфери.

Основною метою атаки ворога цієї ночі по Україні стали газовидобувні об'єкти, розташовані в Полтавській області. Росіяни намагалися завдавати удару по важливій інфраструктурі.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді".

Ігнат зазначив, що Росія неодноразово завдає ударів по паливно-енергетичній інфраструктурі України, зокрема раніше під обстріли потрапляли газовидобувні об'єкти у Львівській та Івано-Франківській областях.

Відбиття такої атаки ускладнюється тим, що ворог завдає комбінованого удару, використовуючи різні засоби повітряного нападу: крилаті, авіаційні та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.

Він повідомив, що в результаті протиповітряного бою були збиті деякі цілі, а також здійснено подавлення ракет засобами РЕБ, але, на жаль, мали місце й влучання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок кібератаки на тепломережі Полтава залишилася без тепла.

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