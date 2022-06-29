У Повітряних силах назвали типи російських ракет, які складно збивати системами ППО

У Повітряних силах України перерахували найнебезпечніші ракети окупантів.

Протиповітряна оборона Україна збиває велику частину ракет, якими окупанти атакують мирні міста України. Однак, є декілька типів ракет, збивати які надзвичайно складно.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі 24 каналу.

Так, за його словами, російські крилаті ракети Х-101 чи "Калібр", розвивають швидкість до 800 кілометрів на годину і коштують мільйони доларів.

"Ми бачимо запуск, знаємо її приблизний маршрут, вираховуємо алгоритм. Хоча вона може змінювати його по маршруту. Все залежить від рельєфу місцевості, також вона може летіти руслах річок. Так цю ракету збити легше через те, що є час на підготовку", - сказав він.

Проте частіше Росія атакує території України радянськими ракетами Х-22.

"Їх насправді багато, це руйнівна ракета. Це ракета з бойовою частиною 950 кг. Але водночас вона і є неточною. І може спричиняти сильні руйнування", - наголосив він.

За словами речника дуже важко збивати надзвукові ракети, як "Онікс", Х-22, "Кинджал".

"По-перше, тут справа часу – від запуску до влучання проходять лічені хвилини. По-друге – їхня швидкість понад 3 тисячі кілометрів за годину", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, Зеленський заявив в ООН, що удар Росії по ТРЦ в Кременчуці треба визнати терористичним актом.

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