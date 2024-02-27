У Повітряних силах показали фото збитого російського Су-34

Українські захисники 27 лютого збили другий за добу російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
У Повітряних силах ЗСУ показали фото ворожого Су-34, який вдалось збити по обіді 27 лютого.
Фото розмістив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
"На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!" - підписав фото він.
Нагадаємо, вранці 27 лютого командувач Повітряних сил повідомив про збиття одного російського Су-34 на східному напрямку.
Невдовзі після цього стало відомо, що ЗСУ на тому ж напрямку збили вже другий за день російський винищувач Су-34 на сході держави.
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