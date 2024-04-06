У Повітряних силах показали момент збиття російського безпілотника вночі: відео

У ніч на 6 квітня 2024 року мобільні вогневі групи Херсонської зенітної ракетної бригади продемонстрували високу ефективність у боротьбі з ворожими ударними безпілотниками.

Відео роботи українських захисників неба показав командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, на рахунку херсонців - шість збитих "шахедів" протягом ночі 6 квітня.

Генерал-лейтенант Олещук висловив подяку воїнам за їхню бойову роботу по ворожих БпЛА.

На відео видно професіоналізм та злагодженість дій мобільних вогневих груп під час відбиття російських безпілотників.

У Повітряних силах показали момент збиття російських безпілотників: відео

Нагадаємо, мобільна вогнева група Сил оборони з ПЗРК збила російську крилату ракету "Калібр" під час ворожої атаки уночі на 6 квітня.

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