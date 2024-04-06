У Повітряних силах показали момент збиття російського безпілотника вночі: відео

Повітряні Сили України успішно протистоять ударам ворожих безпілотників.
У ніч на 6 квітня 2024 року мобільні вогневі групи Херсонської зенітної ракетної бригади продемонстрували високу ефективність у боротьбі з ворожими ударними безпілотниками.
Відео роботи українських захисників неба показав командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, на рахунку херсонців - шість збитих "шахедів" протягом ночі 6 квітня.
Генерал-лейтенант Олещук висловив подяку воїнам за їхню бойову роботу по ворожих БпЛА.
На відео видно професіоналізм та злагодженість дій мобільних вогневих груп під час відбиття російських безпілотників.
Нагадаємо, мобільна вогнева група Сил оборони з ПЗРК збила російську крилату ракету "Калібр" під час ворожої атаки уночі на 6 квітня.
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