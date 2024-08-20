У Повітряних силах показали, як авіація знищує ворога на Курському напрямку (відео)

На кадрах зафіксовані удари керованою авіабомбою AASM Hammer по підземному ворожому пункту управління.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео ударів української авіації по ворожих об’єктах на Курському напрямку.

Відповідний ролик командувач ПС опублікував у Мережі.

Олещук зазначив, що авіація українських Повітряних сил щодня завдає ударів по об’єктах противника на Курському напрямку.

"На відео – український винищувач денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Hammer. Дякую за роботу! Разом – до перемоги!" – написав генерал-лейтенант.

Олещук показав, як український винищувач атакує ворога на Курському напрямку

Нагадаємо, за повідомленням президента України Володимир Зеленського, станом на 19 серпня Сили оборони контролювали понад 1250 кв. км території Курщини та 92 населених пункти.

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