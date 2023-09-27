У Повітряних силах показали, як пілоти опановують F-16 на симуляторах в Україні – відео

Поки певна група льотчиків Повітряних сил України опановує американські винищувачі F-16 за кордоном, інші – продовжують битися за українське небо та нищать окупанта на землі. І коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, перебуваючи при цьому у різних регіонах України.

Про це йдеться у сюжеті Повітряних сил ЗСУ.

"Всі ми розуміємо, що майбутнє за літаками F-16, або іншого типу, які нам нададуть партнери, тому потрібно вже готуватися, вивчати обладнання кабіни, системи озброєння та його застосування", - каже льотчик-винищувача Су-27 Андрій.

Як розповів представник Командування підготовки Повітряних сил ЗСУ Олександр Дяків симулятори F-16 допомагають пілотам не прив’язуватися до конкретних локацій, не прив’язуватися до часу, оптимально використовувати ті вільні хвилини для навчання для того, щоб перенавчитися на літак наших партнерів.

"Маючи цей досвід льотчики після цього їдуть до країн-партнерів, що скорочує тривалість підготовки за кордоном", - зазначив він.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що авіаційні симулятори є у розпорядженні практично у всіх бригад тактичної авіації.

"Це дозволяє у майбутньому пілотам вже із знанням англійської мови і з володінням візуальних навичок швидше опановувати західні винищувачі, перебуваючи в Європі чи США. А Мапи, які завантажені у програми, повністю відповідають мапам території України, тимчасово окупованих територій. Тому пілоти літають по тій місцевості, яку добре знають", - каже Ігнат.

Нагадаємо, у Міноборони Нідерландів назвали терміни передавання Україні F-16.

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