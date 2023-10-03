У Повітряних силах показали, як вночі збивали ворожі дрони – відео

У ніч проти вівторка, 3 жовтня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed", випустивши 32 БпЛА, та крилатою ракетою "Іскандер-К". Протиповітряна оборона знищила 30 дронів.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав бойову роботу протиповітряної оборони.

Як розповів Микола Олещук, російські безпілотники знищували підрозділи 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід", 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", а також винищувальною авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Ворожі цілі знищили у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про підступність росіян під час запусків безпілотників.

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