У Повітряних Силах показали, як воїни з Gepard збивали "шахеди" на Одещині

Українські військові у ніч проти 7 вересня знищили 24 ворожі дрони. Свою роботу Повітряні сили показали на відео.

У Повітряних Силах показали, як воїни ППО на німецькій САУ Gepard збивала ворожі "шахеди" на Одещині в ніч проти 7 вересня.

Відповідне відео з'явилося на Telegram-каналі Повітряних Сил ЗСУ.

"Бойова робота "Gepard" на Одещині 7 вересня 2023! Ворожий "Shahed" знищено!" - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, що ворожі дрони-камікадзе падають лише від кількох влучних пострілів українських військових.

У Повітряних Силах показали, як Gepard збивав "шахеди" на Одещині 7 вересня

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня росіяни активізував удари по Одеській області з використанням ударних безпілотників. Однак українські сили ППО порушили плани ворогів і "приземлили" 24 дрони.

Читайте також: