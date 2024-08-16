У Повітряних силах показали, як знищили міст у Курській області: відео

Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника.
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як українські пілоти б’ють по ворожих опорних пунктах, а також логістичних центрах і шляхах постачання на Курському напрямку.
Про це Олещук повідомив у Telegram та оприлюднив відповідне відео.
"Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника", – зазначив Олещук в описі до відео.
Раніше російські соцмережі стверджували, що українська армія нібито зруйнувала міст через ріку Сейм у селищі Глушкове Курської області.
Нагадаємо, Сирський доповів Зеленському про ситуацію на найгарячіших напрямках і просування ЗСУ на Курщині. Головком зазначив, що ЗСУ просунулися ще на 1-3 км, а в районі Малої Локні може бути багато полонених росіян.
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