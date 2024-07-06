У Повітряних силах показали, яку “техніку” вражають ворожі “Іскандери” (відео)

На початку липня російська армія завдала ударів ракетами “Іскандер-М” по місцях дислокації українських “літаків” та “зенітно-ракетних комплексів”.

Відео моментів ураження, яке зняли ворожі розвідувальні БпЛА, опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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На опублікованих кадрах — об’єкти на аеродромі Долгінцеве біля Кривого Рогу, куди прилетіла ракета 3 липня, та район “Южноє” на Одещині, обстріляне 6 липня.

За словами командувача Повітряними силами, російські безпілотники зафіксували успішно проведені заходи з пасивної оборони і насправді ворог знищив якісно виготовлені макети.

“Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше “Іскандерів”, а макети ще підвезуть”, - написав Микола Олещук.

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Нагадаємо, удар російської ракети по військовому аеродрому в Миргороді на Полтавщині виявив гострий дефіцит систем ППО, зокрема малого радіусу дії, в української армії. Така ситуація викликає тривогу в контексті очікуваного прибуття винищувачів F-16.

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