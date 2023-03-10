У Повітряних силах показали знищення російської крилатої ракети над морем

У Повітряних силах показали знищення російської крилатої ракети українськими силами під час масованої атаки ворога 9 березня 2023 року.

Момент збиття ракети оприлюднила пресслужба повітряного командування "Південь".

"Ось так воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищили чергову російську крилату ракету у небі на півдні країни 9 березня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що вночі проти 9 березня армія агресорки Російської Федерації здійснила масований ракетний удар по Україні у межах своєї пропаганди в російському суспільстві, а також - аби потішити власне населення. Атака стала найбільшою повітряною 2023-го. Втім, реальної користі на полі бою вона не несе.

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