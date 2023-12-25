У Повітряних силах поки не бачать сенсу у доправленні F-16 до України: Ігнат пояснив причину

Юрій Ігнат зазначив, що потрібно дочекатися, щоб усе на 100% було готове: і інфраструктура, і льотчики, а також інженерно-авіаційний склад.

Країнам Заходу наразі немає сенсу доптавляти F-16 до України, оскільки літаки стоятимуть під прицілом ворога. Україна має бути на 100% готова до таких постачань.

Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

Спікера попросили прокоментувати інформацію західних аналітиків про те, що перші F-16 можуть доправити до України вже до кінця року.

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Ігнат нагадав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Очільник нідерландського уряду заявив, що його країна підготує перші 18 винищувачів для доправлення до України.

"Який сенс доправляти літаки сюди? Щоб вони тут стояли під прицілом ворога? Потрібно дочекатися, щоб усе на 100% було готове: і інфраструктура, і льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, а також інженерно-авіаційний склад", - підкреслив спікер ПС.

Юрій Ігнат уточнив, що інженери не лише готуватимуть літаки, а й займатимуться озброєнням.

"Ми ж беремо літак, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Тому авіаційне озброєння вимагає певних знань, щоб налаштовувати та завдавати ним ударів", - резюмував Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші 18 винищувачів F-16 вже готують до передавання Україні.

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